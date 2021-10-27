Його презентували, як феномен радянського футболу, але нехай повертається у Москву: як в Італії розкритикували російського одноклубника Малиновського
Журналіст L’Eco di Bergamo П'єтро Серіна розкритикував півзахисника "Аталанти" Олексія Міранчука і порадив йому повернутись в Росію
Журналіста цитує російський "Спорт-Експресс".
"Цей хлопець змінюється в гіршу сторону. Зовсім не переконує самовіддача росіянина: він не виглядає людиною, яка готова до самовідданої гри за команду. Викликає питання не його ліва нога, а непомітність. З кожним новим матчем Олексій дедалі більше віддаляється від команди, він виглядає у ній стороннім тілом. І вже складається остаточне враження, що та сама адаптація неможлива в принцип", - йдеться у статті.
П'єтро Серіна також відзначив, що рік тому, коли Міранчук лише перейшов в "Аталанту," його подавали як "феномена радянського футболу".
"Коли Олексій приїхав улітку 2020 з Москви, його презентували нам як нового феномена радянського футболу. І Міранчук почав в "Аталанті" справді добре. І ось зараз минуло 14 місяців з моменту появи Міранчука у Бергамо. Кількість хвилин зросла, а ось ефективність різко впала. За 237 хвилин, які Олексій відіграв загалом у семи зустрічах, він лише раз взяв участь у гольовій комбінації", - написав журналіст.
Врешті-решт Серіна порадив Міранчуку повернутись в Росію.
"З кожним новим матчем Олексій дедалі більше віддаляється від команди, він виглядає у ній стороннім тілом. Складається остаточне враження, що та сама адаптація неможлива в принципі. У такій ситуації найкращим варіантом для клубу було б відпустити Міранчука назад у Росію, відбивши хоча б частину інвестицій у нього, щоб вкластись в іншого виконавця, що атакує", – написав журналіст L’Eco di Bergamo П'єтро Серіна.
У 2020 році італійська "Аталанта" заплатила московському "Локомотиву" 15 млн євро за Олексія Міранчука. З того часу він забив лише 7 голів і віддав 3 асисти.
Міранчук є конкурентом українця Руслана Малиновського за місце в стартовому складі "Аталанти".
- 22 жовтня стало відомо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков викличе півзахисника Руслана Малиновського на вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.
- 24 жовтня гол Малиновського допоміг "Аталанті" зіграти внічию з "Удінезе" в чемпіонаті Італії.
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