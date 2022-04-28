Консерви, кава, крупи, постіль: Польща надає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги
Польща передає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги, 80 контейнерів уже прибули в область
Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"Полтавщина отримує 500 тонн гуманітарної допомоги від уряду Польщі за сприяння уряду України. Перші 80 контейнерів уже прибули до нас", - зазначив він.
Гумдопомога містить м'ясні й овочеві консерви, каву, крупи, макарони, матраци й одноразову постіль. Обладміністрація скерує всі продукти й речі до громад, шкіл і дитсадків, де є переселенці.
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