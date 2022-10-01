Конституційний суд Росії розгляне питання анексії чотирьох регіонів України

Про це повідомляє ВВС.

Про те, що Путін звернувся до КС, як того вимагає закон "Про міжнародні договори РФ" перед їхньою ратифікацією російським парламентом, раніше офіційно не повідомлялося.

На сайті КС ще о 21:00 звернення не було зареєстровано – при цьому агентство ТАРС о 20:47 цитувало заяву голови КС Валерія Зорькіна про те, що йде "конституційне оформлення" приєднання чотирьох українських регіонів і "вноситься зміна до переліку суб'єктів".

Після півночі ВВС виявила на сайті КС у базі звернень, що надійшли, дані про те, що звернення Путіна не тільки зареєстровані, але вже прийняті до розгляду. Це означає, що судді провели вночі екстрене засідання і, можливо, зараз розглядають усі чотири справи. Однак у списку справ, ухвалених до розгляду, нових звернень досі не вказано.

Зорькін у п'ятницю був присутній на підписанні договорів у Кремлі, сидів у першому ряду і аплодував Путіну.

У 2014 році Зорькін на підписанні Путіним договору про анексію Криму не був присутнім. Тоді звернення Путіна також надійшло пізно ввечері – і наступного дня рано-вранці судді КС на закритому засіданні протягом трьох годин його схвалили.

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