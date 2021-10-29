Контракт на п'ять років: Молдова домовилася з "Газпромом"

Про це повідомляє Point.

На переговорах у Санкт-Петербурзі сторони домовилися за формулою ціни, аудиту заборгованості, що утворився в компанії "Модовагаз". Крім того, досягнута домовленість про необхідність подальших переговорів для встановлення графіка платежів.

Відзначається, що попередній контракт між "Газпромом" і "Молдовагаз" буде продовжений на п'ять років.

Деталі угоди не розкриваються. Відомо, що постачання в рамках нового контракту почнуться з 1 листопада 2021 року.