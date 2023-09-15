Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України
Український півзахисник Андрій Фірман підписав новий контракт з туринським "Ювентусом"
Про це Фірман написав у своєму інстаграмі.
За словами Андрія Фірмана, він підписав з туринським "Ювентусом" контракт до 2025 року. Фінансові умови не розголошуються, інших подробиць немає.
Відомо, що раніше 18-річний українець вже перебував у системі "Ювентуса" з 2019 року. Грав за команду U-17, де зіграв 25 матчів, забив 6 голів і віддав 1 асисти.
Минулий сезон Андрій Фірман провів в оренді за СПАЛ U-19 - зіграв 25 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
Фірман народився у Львові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.35
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.38
- Актуальне
- Важливе