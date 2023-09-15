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Головна Спорт Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України

Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України

15 вересня, 2023 п'ятниця
02:25
Спорт Андрій Фірман

Український півзахисник Андрій Фірман підписав новий контракт з туринським "Ювентусом"

Про це Фірман написав у своєму інстаграмі.

За словами Андрія Фірмана, він підписав з туринським "Ювентусом" контракт до 2025 року. Фінансові умови не розголошуються, інших подробиць немає.

Відомо, що раніше 18-річний українець вже перебував у системі "Ювентуса" з 2019 року. Грав за команду U-17, де зіграв 25 матчів, забив 6 голів і віддав 1 асисти.

Минулий сезон Андрій Фірман провів в оренді за СПАЛ U-19 - зіграв 25 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Фірман народився у Львові. 

Україна
футбол
Італія
Ювентус
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