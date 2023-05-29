Контракти на постачання додаткових ракет та систем ППО: Зеленський провів Ставку головнокомандувача
У понеділок, 29 травня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача, в ході якої обговорив контракти на постачання додаткових ракет та систем ППО
Про це йдеться у телеграмі президента.
"Нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди", - коментує глава держави сьогоднішню Ставку.
Окрім того, під час засідання про оперативну ситуацію на фронті доповідали Залужний, Сирський та Тарнавський.
Також, було обговорено комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики, президент заслухав доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
"За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - додав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський заявив про значний прогрес у питанні надання Україні бойової авіації та краще просування в модернізації протиповітряної оборони, ніж очікувалося.
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