Про це йдеться у телеграмі президента.

"Нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди", - коментує глава держави сьогоднішню Ставку.

Окрім того, під час засідання про оперативну ситуацію на фронті доповідали Залужний, Сирський та Тарнавський.

Також, було обговорено комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики, президент заслухав доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.

"За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - додав Зеленський.