Зеленський про надання Україні ППО: модернізуємо оборону швидше, ніж передбачали півроку тому
Президент Володимир Зеленський заявив про значний прогрес у питанні надання Україні бойової авіації та краще просування в модернізації протиповітряної оборони, ніж очікувалося
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами. За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому", - сказав Зеленський.
Президент також назвав звірством російський ракетний удар по лікарні та ветеринарній клініці в Дніпрі, а загарбників охарактеризував як "абсолютно хворих істот".
"Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, серед них двоє дітей", - сказав Зеленський.
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