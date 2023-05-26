Росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі: є постраждалі

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав він.

Варто зазначити, що тривогу в регіоні оголосили вже після вибуху.