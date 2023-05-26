Росіяни вдарили по медзакладу в Дніпрі: є постраждалі
Уранці 26 травня російська окупаційна армія вдарила по медзакладу в Дніпрі. Внаслідок атаки є постраждалі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється", - написав він.
Варто зазначити, що тривогу в регіоні оголосили вже після вибуху.
- У ніч на 26 травня окупанти здійснили масований обстріл України. У Дніпрі пошкоджені 3 підприємства й АЗС, є постраждалий
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