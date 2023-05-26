У Дніпрі прогриміли вибухи. В Україні масштабна повітряна тривога
У ніч з 25 на 26 травня жителі Дніпра чули вибухи
Про це повідомляє "Суспільне".
Інформація про вибухи надійшла близько 3:30. Мер Дніпра Борис Філатов просить нічого не знімати.
Станом на 3:50 сирени пролунали по всій території України.
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