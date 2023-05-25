В Україні оголошено повітряну тривогу: на Київщині працює ППО

Про це свідчить карта повітряних тривог та повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Київській ОВА попереджають, що в області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють.

Тривога станом на 00:30 оголошена у Київській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Згодом "почервоніли" Одеська, Рівненська та Хмельницька області. Ще пізніше - Вінницька, Тернопільська та Волинська.