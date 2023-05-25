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В Україні оголошено повітряну тривогу: на Київщині працює ППО

25 травня, 2023 четвер
00:34
Війна з Росією обстріл, ППО

Відразу в кількох областях на півночі та півдні України оголошено повітряну тривогу, на Київщині працює ППО

Про це свідчить карта повітряних тривог та повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Київській ОВА попереджають, що в області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили ППО вже працюють.

Тривога станом на 00:30 оголошена у Київській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Згодом "почервоніли" Одеська, Рівненська та Хмельницька області. Ще пізніше - Вінницька, Тернопільська та Волинська.

ППО
Київщина
безпілотник
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