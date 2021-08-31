Концентрація вірусу в легенях: вчені назвали ймовірну причину більшості смертей від COVID-19

Про це повідомило Nature Microbiology.

Професор університету Нью-Йорка Імрана Сулаймана зазначив, що вчені провели детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами СOVID-19.

"Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях", - наголосив він.

За його словами, було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, яких госпіталізували в критичному стані.

Відтак, виявилось, що у померлих концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах була в десять разів більше ніж у тих, хто вижив.

У дослідженні також йдеться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти коронавірусу.

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