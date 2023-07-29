Концерт Тейлор Свіфт у Сіетлі викликав сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала
Концерти американської співачки Тейлор Свіфт, що відбулися у місті Сіетл 22 і 23 липня, викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала
Про це інформує BBC.
Зазначаю, що дані були записані під час аншлагового туру Свіфт Eras на Lumen Field 22 і 23 липня. За словами сейсмологині Джекі Каплан-Ауербах, таку активність спричинили фанати співачки або ж звукова система.
Сейсмологиня додала, що це шоу побило попередній рекорд у Сіетлі, відомий як "Звіротрус" у 2011 році - тоді фанати американського футболу святкували тачдаун Маршона Лінча за Сіетл Сігокс під час гри проти Нью-Орлеан Сейнтс. За її словами, різниця між тодішньою грою та нещодавніми концертами Свіфт становила лише 0,3 бала, але "струм був удвічі сильнішим" і "подвоївся".
"Я зібрала дані з обох вечорів концерту і швидко помітила, що вони явно однакові. Якщо я накладу їх один на одного, вони будуть майже ідентичні", - сказала Каплан-Ауербах.
Загалом на два концерти Свіфт у Сіетлі прийшло 144 тис. людей. Сама співачка назвала ці вихідні під час туру своїми найулюбленішими і подякувала фанатам за підтримку, танці та співи.
- Вночі 21 листопада 2022 року в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музичної премії American Music Awards, де нагороду "Артист року" отримала американська співачка Тейлор Свіфт.
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