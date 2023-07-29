Концерт Тейлор Свіфт у Сіетлі викликав сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала

Про це інформує BBC.

Зазначаю, що дані були записані під час аншлагового туру Свіфт Eras на Lumen Field 22 і 23 липня. За словами сейсмологині Джекі Каплан-Ауербах, таку активність спричинили фанати співачки або ж звукова система.

Сейсмологиня додала, що це шоу побило попередній рекорд у Сіетлі, відомий як "Звіротрус" у 2011 році - тоді фанати американського футболу святкували тачдаун Маршона Лінча за Сіетл Сігокс під час гри проти Нью-Орлеан Сейнтс. За її словами, різниця між тодішньою грою та нещодавніми концертами Свіфт становила лише 0,3 бала, але "струм був удвічі сильнішим" і "подвоївся".

"Я зібрала дані з обох вечорів концерту і швидко помітила, що вони явно однакові. Якщо я накладу їх один на одного, вони будуть майже ідентичні", - сказала Каплан-Ауербах.

Загалом на два концерти Свіфт у Сіетлі прийшло 144 тис. людей. Сама співачка назвала ці вихідні під час туру своїми найулюбленішими і подякувала фанатам за підтримку, танці та співи.