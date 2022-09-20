Про це повідомляє ОК "Південь".

"На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі", – додають в оперативному командуванні.

За 19 вересня ЗСУ на півдні знищили 90 окупантів, 3 танки та склад ворожих боєприпасів

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