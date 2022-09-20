Корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, – ОК "Південь"
Корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, які укриваються вздовж кримського узбережжя
Про це повідомляє ОК "Південь".
"На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і 3 великих десантних кораблі", – додають в оперативному командуванні.
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