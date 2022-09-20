ЗСУ на півдні знищили 90 окупантів, 3 танки та склад ворожих боєприпасів

Про це повідомляє ОК "Південь".

Також втрати ворога складають 8 одиниць автобронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С", 4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С" і 6 реактивних систем залпового вогню "Град".

Окрім того, невдалою була й спроба окупантів навести переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького

"Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - пояснюють в ОК "Південь".

Попри це росіяни продовжують обстрілювати позиції українських військових на лінії фронту та прилеглі територіальні громади.

За 19 вересня повітряні сили "приземлили" російський Су-25, ракету Х-59 та 5 ворожих дронів.

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