ЗСУ на півдні знищили 90 окупантів, 3 танки та склад ворожих боєприпасів
Упродовж 19 вересня українські військові на півдні знищили 90 окупантів, 3 танки, 2 БПЛА та склад ворожих боєприпасів
Про це повідомляє ОК "Південь".
Також втрати ворога складають 8 одиниць автобронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С", 4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С" і 6 реактивних систем залпового вогню "Град".
Окрім того, невдалою була й спроба окупантів навести переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького
"Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - пояснюють в ОК "Південь".
Попри це росіяни продовжують обстрілювати позиції українських військових на лінії фронту та прилеглі територіальні громади.
- За 19 вересня повітряні сили "приземлили" російський Су-25, ракету Х-59 та 5 ворожих дронів.
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