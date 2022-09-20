Про це йдеться на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил.

"Знищено один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ", - уточнили бійці.

Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація української армії продовжує завдавати ударів по позиціях ворога на різних напрямках, додали в командуванні.

16 вересня на Дніпропетровщині ППО збила три крилаті російські ракети "Іскандер".