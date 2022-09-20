Повітряні сили "приземлили" російський Су-25, ракету Х-59 та 5 ворожих дронів
За 19 вересня українські ПС ЗСУ знищили сім повітряних цілей супротивника
Про це йдеться на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил.
"Знищено один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ", - уточнили бійці.
Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація української армії продовжує завдавати ударів по позиціях ворога на різних напрямках, додали в командуванні.
- 16 вересня на Дніпропетровщині ППО збила три крилаті російські ракети "Іскандер".
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