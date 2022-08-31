Корегували ракетні удари по Бахмуту, Слов'янську, Краматорську: СБУ затримала агентів РФ
СБУ затримала 5 агентів РФ, які розвідували розташування ЗСУ й корегували ворожі ракетні удари по Бахмуту, Слов'янську, Краматорську
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
"У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу. Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмута і Краматорська", - зазначили у спецслужбі.
Для збору розвідданих агенти проводили візуальне спостереження за об’єктами, знімали їх на фото та відео. Зібрану інформацію зловмисники передавали в телеграмі представникам спецслужб РФ, додаючи геолокації.
До агентурної мережі належали п'ятеро місцевих мешканців, завербованих російськими спецслужбами. Вони діяли автономно та комунікували через "зв'язкових" - двох терористів "ДНР".
Затриманим повідомили про підозри. Також СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо чотирьох підозрюваних.
- 30 серпня СБУ повідомила, що на Харківщині в держзраді заочно підозрюють організатора агентурної мережі РФ, яка збирала дані про переміщення ЗСУ й соціально-політичну обстановку в регіоні.
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