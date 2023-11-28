Коригувала удари "шахедів" по Одесі: СБУ затримала жінку, яку звинувачують у причетності до агентурної мережі РФ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що за координатами затриманої жінки окупанти завдавали прицільні повітряні удари по Одесі насамперед із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед".

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи від імені прокремлівського телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами.

Фото: СБУ

За даними СБУ, зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері спілкувалася з координатором агентурної мережі - кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму так званому куратору про наслідки влучань.

Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали зацікавленість у воєнної розвідки Росії. Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.

Фото: СБУ

За даними слідства, підозрюваною виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року. У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому телеграм-каналі.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.