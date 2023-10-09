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Прикидався рятувальником і коригував удари по Одесі: СБУ викрила агента РФ

9 жовтня, 2023 понедiлок
10:58
Кримінал

СБУ повідомила про підозру у держзраді мешканцю Одеси, який коригував ворожі удари по місту й розвідував локації Сил оборони. Нині він перебуває під вартою

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ворожим агентом виявився 29-річний мешканець Одеси.

"Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру. Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця прильотів нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ", - розповіли в СБУ.

Відомо, що надану ним інформацію окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

"Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області", - повідомили у спецслужбі.

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Одеса
СБУ
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