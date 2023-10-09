Прикидався рятувальником і коригував удари по Одесі: СБУ викрила агента РФ
СБУ повідомила про підозру у держзраді мешканцю Одеси, який коригував ворожі удари по місту й розвідував локації Сил оборони. Нині він перебуває під вартою
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Ворожим агентом виявився 29-річний мешканець Одеси.
"Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру. Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця прильотів нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ", - розповіли в СБУ.
Відомо, що надану ним інформацію окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.
"Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області", - повідомили у спецслужбі.
Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Минулого тижня стало відомо, що СБУ виманила із Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ.
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