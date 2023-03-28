Король Чарльз ІІІ прийняв титул, який раніше носила королева Єлизавета ІІ

Про це інформує Independent.

Зазначають, що Букінгемський палац назвав нову посаду короля Чарльза III "давньою традицією" у королівській родині. Її започаткували за правління короля Едварда VII у 1904 році.

Інженери, які більш відомі як сапери, надають глобальну військову інженерну та технічну підтримку збройним силам. Король Чарльз III зустрінеться з ними під час свого державного візиту до Німеччини. Він також перегляне демонстрацію широкого річкового понтонного мосту 23-ю інженерно-десантною ескадрою.

Призначення на нову посаду відбулося напередодні коронації Чарльза III та його дружини Камілли 6 травня. Ця церемонія відбудеться в Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На ній очікують 2 тис. гостей. Видання пише, що це стане різким контрастом до 8 тис. гостей, які були присутні на коронації королеви у 1953 році.