Король Великої Британії Чарльз III вперше виголосить промову в Бундестазі
Король Великої Британії Чарльз III в рамках свого візиту до ФРН виголосить промову в німецькому парламенті
Про це повідомляє видання Sky News.
У Букінгемському палаці зазначили, що перший закордонний візит короля Чарльза III та його дружини королеви-консорт запланований на кінець березня.
Зазначається, що спочатку вони відвідають французьку столицю Париж, а потім вирушать у німецькі міста Берлін й Гамбург.
Видання повідомляє, що король звернеться до Бундестагу в німецькій столиці, ставши першим британським монархом, який виступить у парламенті ФРН.
Зазначається зокрема, що вибір європейських країн для перших державних візитів короля є важливим і, ймовірно, був організований, щоб допомогти відновити "непрості" відносини з країнами після Brexit.
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Видання нагадує, що покійна королева Єлизавета ІІ свого часу здійснила багато поїздок до Франції протягом свого правління. Її перший візит був у 1957 році, через чотири роки після коронації. А останній державний візит королеви до Франції відбувся в червні 2014 року, коли вона відвідала Париж і Нормандію з герцогом Единбурзьким.
- 20 лютого король Чарльз III зустрівся з українськими воїнами на навчаннях у Великій Британії.
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