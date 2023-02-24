Про це мовиться на Sky News.

У посланні з нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення король Сполученого Королівства відзначив "справді надзвичайну мужність" українського народу.

"Пройшов рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на його націю. Вони продемонстрували справді надзвичайну мужність і стійкість перед обличчям такої людської трагедії. Світ з жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, завданими українцям, багатьох з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і, справді, по всьому світу, від Румунії до Канади", - заявив він.

Так, Чарльз III запевнив, що Велика Британія та її союзники роблять усе можливе, аби надати Україні допомогу: "Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти в цей найважчий час. Тому я можу лише сподіватися, що акти солідарності з усього світу можуть принести не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми об’єднані".