Король Чарльз III зустрівся з українськими воїнами на навчаннях у Великій Британії
Король Великої Британії Чарльз ІІІ зустрівся з українськими військовими, які зараз проходять навчання в південно-західній Англії з британськими та міжнародними партнерами
Про це повідомила редакторка Daily Mail у twitter.
Зазначається, що короля супроводжує начальник Генерального штабу генерал сер Патрік Сандерс. Посадовці спостерігали, як українські військові відпрацьовують атаку по позиціях ворога.
Також, король поспілкувався з деякими з українських воїнів.
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