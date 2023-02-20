Про це повідомила редакторка Daily Mail у twitter.

Зазначається, що короля супроводжує начальник Генерального штабу генерал сер Патрік Сандерс. Посадовці спостерігали, як українські військові відпрацьовують атаку по позиціях ворога.

Також, король поспілкувався з деякими з українських воїнів.