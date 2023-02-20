Байден діставався до Києва потягом з Польщі, - NYT
20 лютого президент США Джо Байден діставався до Києва залізницею від кордону з Польщею
Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією американського видання, Байден 20 лютого приїхав до Києва потягом від кордону з Польщею.
Візит до столиці України відбувся таємно з міркувань безпеки. Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною повечеряли в ресторані 18 лютого.
За даними CNN Байден прибув до Києва о 8:00 ранку за місцевим часом. Кортеж президента США після 8:30 був біля Маріїнського палацу, де Джо Байдена зустріли президент України Володимир Зеленський із дружиною.
Раніше було анонсовано, що президент США 20-22 лютого відвідає Польщу. Біли дім запевняв, що візит до України не планується.
- 20 лютого Джо Байден прибув з неанонсованим візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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