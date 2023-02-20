Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією американського видання, Байден 20 лютого приїхав до Києва потягом від кордону з Польщею.

Візит до столиці України відбувся таємно з міркувань безпеки. Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною повечеряли в ресторані 18 лютого.

За даними CNN Байден прибув до Києва о 8:00 ранку за місцевим часом. Кортеж президента США після 8:30 був біля Маріїнського палацу, де Джо Байдена зустріли президент України Володимир Зеленський із дружиною.

Раніше було анонсовано, що президент США 20-22 лютого відвідає Польщу. Біли дім запевняв, що візит до України не планується.