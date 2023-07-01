Про це пише Reuters.

Під час виступу на церемонії, присвяченій 160-й річниці юридичного скасування рабства в Нідерландах та їхніх колишніх колоніях в Карибському басейні, король Віллем-Александр перепросив за цей злочин проти людства.

"Однак часи змінилися, і Кеті Коті... ланцюги справді розірвані", - сказав король, посилаючись на суринамські слова, якими називають 1 липня як день пам'яті про рабство і святкування свободи.

Вибачення прозвучало на тлі ширшого переосмислення колоніального минулого Нідерландів, включаючи участь в атлантичній работоргівлі та рабство в колишніх азійських колоніях.

За словами короля, не всі підтримають його вибачення, оскільки у нідерландському суспільстві досі існує проблема расизму.