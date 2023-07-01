Король Нідерландів перепросив за історичну причетність країни до рабства
Король Нідерландів Віллем-Александр у суботу, 1 липня, перепросив за причетність країни до історії рабовласництва та наслідки, які воно спричинило у наш час
Про це пише Reuters.
Під час виступу на церемонії, присвяченій 160-й річниці юридичного скасування рабства в Нідерландах та їхніх колишніх колоніях в Карибському басейні, король Віллем-Александр перепросив за цей злочин проти людства.
"Однак часи змінилися, і Кеті Коті... ланцюги справді розірвані", - сказав король, посилаючись на суринамські слова, якими називають 1 липня як день пам'яті про рабство і святкування свободи.
Вибачення прозвучало на тлі ширшого переосмислення колоніального минулого Нідерландів, включаючи участь в атлантичній работоргівлі та рабство в колишніх азійських колоніях.
За словами короля, не всі підтримають його вибачення, оскільки у нідерландському суспільстві досі існує проблема расизму.
- У грудні Королівський дім Нідерландів доручив провести незалежне розслідування ролі королівської сім'ї в колоніальній історії, результати якого очікують у 2025 році.
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