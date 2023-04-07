Про це заявив речник Букінгемського палацу, повідомляє агентство АР.

Речник зазначив, що Чарльз III ставиться до виявленого факту "дуже серйозно". За його словами, вчені отримають доступ до королівської колекції та архівів.

Зокрема видання The Guardian оприлюднило документ, який свідчить, що заступник губернатора работорговельної Королівської Африканської компанії передав 1000 фунтів акцій цього бізнесу королю Вільгельму III в 1689 році.

Відомо, що газета повідомила про цей документ у рамках серії статей про королівське багатство і фінанси, а також про зв'язок монархії з рабством.

Чарльз III зійшов на престол минулого року після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II. Його коронація запланована на 6 травня. Чарльз і його старший син, принц Вільям, висловлювали жаль з приводу рабства, але не визнавали зв'язок корони з торгівлею людьми.

Також зазначається, що король говорив, що він намагається поглибити своє розуміння "тривалого впливу рабства", що сягає корінням углиб Співдружності - міжнародної групи країн, що складається переважно з колишніх британських колоній.