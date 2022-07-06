Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу
У кожній з трьох країнах кількість інфікованих за добу перевищила показник у 100 тисяч
Про це повідомляє телеграм-канал Ваzа.
За останню добу в Італії зареєстрували 132 тисячі нових випадків коронавірусу. Аналогічним чином ситуація складається в Німеччині, де інфекцію виявили у 130 тис. пацієнтів, у Франції ковідом заразилися майже 119 тис. громадян.
Причиною чергових спалахів захворюваності стала омікрон-хвиля коронавірусу. Однак тепер люди інфікуються підвидами BA.4 і BA.5 — за даними вчених, вони на 10-15% заразніші від оригінальної мутації.
Напередодні нової хвилі влада почала знімати більшість коронавірусних обмежень. А в деяких країнах громадянам більше не дають безкоштовних тестів — у Німеччині, наприклад, їх тепер роблять лише людям, які перебувають у групі ризику. Тому реальна кількість хворих може бути вищою.
- Відзначимо, через різке збільшення кількості захворювань в країні, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.
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