Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу

Про це повідомляє телеграм-канал Ваzа.

За останню добу в Італії зареєстрували 132 тисячі нових випадків коронавірусу. Аналогічним чином ситуація складається в Німеччині, де інфекцію виявили у 130 тис. пацієнтів, у Франції ковідом заразилися майже 119 тис. громадян.

Причиною чергових спалахів захворюваності стала омікрон-хвиля коронавірусу. Однак тепер люди інфікуються підвидами BA.4 і BA.5 — за даними вчених, вони на 10-15% заразніші від оригінальної мутації.

Напередодні нової хвилі влада почала знімати більшість коронавірусних обмежень. А в деяких країнах громадянам більше не дають безкоштовних тестів — у Німеччині, наприклад, їх тепер роблять лише людям, які перебувають у групі ризику. Тому реальна кількість хворих може бути вищою.

Відзначимо, через різке збільшення кількості захворювань в країні, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb