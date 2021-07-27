Коронавірус в Україні: впродовж доби - ​​681 новий випадок, 27 людей померли

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 26 липня було зареєстровано ​681 новий випадок COVID-19 (в тому числі 37 дітей та 5 медпрацівників), 27 людей померли, 515 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 188 випадків;

Вінницька область - 9 випадків;

Дніпропетровська область - 38 випадків;

Донецька область - 57 випадків;

Житомирська область - 8 випадків;

Закарпатська область - 4 випадки;

Запорізька область - 34 випадки;

Івано-Франківська область - 6 випадків;

Київська область - 5 випадків;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 41 випадок;

Львівська область -25 випадків;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 68 випадків;

Полтавська область - 14 випадків;

Рівненська область - 7 випадків;

Сумська область - 16 випадків;

Харківська область - 42 випадки;

Херсонська область - 34 випадки;

Хмельницька область - 23 випадки;

Черкаська область - 16 випадків;

Чернівецька область - 9 випадків;

Чернігівська область - 14 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях", - зазначили в МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.