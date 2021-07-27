Коронавірус в Україні: впродовж доби - 681 новий випадок, 27 людей померли
Станом на ранок 27 липня в Україні зафіксовано 2 249 344 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 876 - летальні, 2 184 880 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 26 липня було зареєстровано 681 новий випадок COVID-19 (в тому числі 37 дітей та 5 медпрацівників), 27 людей померли, 515 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 188 випадків;
- Вінницька область - 9 випадків;
- Дніпропетровська область - 38 випадків;
- Донецька область - 57 випадків;
- Житомирська область - 8 випадків;
- Закарпатська область - 4 випадки;
- Запорізька область - 34 випадки;
- Івано-Франківська область - 6 випадків;
- Київська область - 5 випадків;
- Кіровоградська область - 1 випадок;
- Луганська область - 41 випадок;
- Львівська область -25 випадків;
- Миколаївська область - 22 випадки;
- Одеська область - 68 випадків;
- Полтавська область - 14 випадків;
- Рівненська область - 7 випадків;
- Сумська область - 16 випадків;
- Харківська область - 42 випадки;
- Херсонська область - 34 випадки;
- Хмельницька область - 23 випадки;
- Черкаська область - 16 випадків;
- Чернівецька область - 9 випадків;
- Чернігівська область - 14 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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