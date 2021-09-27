Коронавірус в Україні: впродовж доби зареєстровано 3007 заражень і 94 смерті
Станом на ранок 27 вересня в Україні зафіксовано 2 395 404 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 720 - летальні, 2 245 144 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 26 вересня було зареєстровано 3007 нових випадки COVID-19 (у тому числі 286 дітей та 32 медпрацівники), 94 людини померли, 952 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 135 випадків;
- Вінницька область - 102 випадки;
- Волинська область - 121 випадок;
- Дніпропетровська область - 371 випадок;
- Донецька область - 163 випадки;
- Житомирська область - 166 випадків;
- Закарпатська область - 15 випадків;
- Запорізька область - 175 випадків;
- Івано-Франківська область - 61 випадок;
- Київська область - 60 випадків;
- Кіровоградська область - 6 випадків;
- Луганська область - 67 випадків;
- Львівська область - 241 випадок;
- Миколаївська область - 83 випадки;
- Одеська область - 163 випадки;
- Полтавська область - 34 випадки;
- Рівненська область - 53 випадки;
- Сумська область - 95 випадків;
- Тернопільська область - 180 випадків;
- Харківська область - 233 випадки;
- Херсонська область - 77 випадків;
- Хмельницька область - 56 випадків;
- Черкаська область - 43 випадки;
- Чернівецька область - 282 випадки;
- Чернігівська область - 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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