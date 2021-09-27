Коронавірус в Україні: впродовж доби зареєстровано ​​​​​​​​3007 заражень і 94 смерті

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 26 вересня було зареєстровано ​​​​​​3007 нових випадки COVID-19 (у тому числі 286 дітей та 32 медпрацівники), 94 людини померли, 952 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 135 випадків;

Вінницька область - 102 випадки;

Волинська область - 121 випадок;

Дніпропетровська область - 371 випадок;

Донецька область - 163 випадки;

Житомирська область - 166 випадків;

Закарпатська область - 15 випадків;

Запорізька область - 175 випадків;

Івано-Франківська область - 61 випадок;

Київська область - 60 випадків;

Кіровоградська область - 6 випадків;

Луганська область - 67 випадків;

Львівська область - 241 випадок;

Миколаївська область - 83 випадки;

Одеська область - 163 випадки;

Полтавська область - 34 випадки;

Рівненська область - 53 випадки;

Сумська область - 95 випадків;

Тернопільська область - 180 випадків;

Харківська область - 233 випадки;

Херсонська область - 77 випадків;

Хмельницька область - 56 випадків;

Черкаська область - 43 випадки;

Чернівецька область - 282 випадки;

Чернігівська область - 25 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.