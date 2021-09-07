Коронавірус: за добу померли 53 українця
За добу 6 вересня в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 485 осіб;
- летальних випадків – 53;
- одужало – 1 429 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 596 осіб,
- методом ІФА – 7 811 осіб,
- експрес-тестами – 17 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 300 504 особи;
- одужало – 2 214 606 осіб;
- летальних випадків – 54 054;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
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