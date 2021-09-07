Коронавірус: за добу померли 53 українця

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 485 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 1 429 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 596 осіб,

методом ІФА – 7 811 осіб,

експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 300 504 особи;

одужало – 2 214 606 осіб;

летальних випадків – 54 054;

проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

