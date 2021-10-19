Коронавірус: за добу понад 15,5 тис. випадків, 538 людей померли
За добу в Україні зафіксовано 15 579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 852 особи;
- летальних випадків – 538;
- одужало – 7 776 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 660 273 особи;
- одужало – 2 337 194 особи;
- летальних випадків – 61 348;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.
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