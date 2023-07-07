Корупція не закладена в генах
Учорашній корупціонер завтра може стати чесним підприємцем
Корупція не в генах, а в системі, яка:
- обмежує чи стимулює конкуренцію підприємців,
- обмежує чи стимулює дискрецію (свавілля) держслужбовців,
- приховує чи відкриває дані,
- робить правила однозначними й прозорими чи багатозначними й заплутаними,
- встановлює чи прибирає бар'єри,
- обмежує чи заохочує монополізм.
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Міняти систему складно, але можливо.
Врешті, сьогодні найбільш прозорі й чесні країни колись (порівняно нещодавно за історичними мірками) були корумпованими й олігархічними.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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