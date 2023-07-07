Корупція не в генах, а в системі, яка:

обмежує чи стимулює конкуренцію підприємців,

обмежує чи стимулює дискрецію (свавілля) держслужбовців,

приховує чи відкриває дані,

робить правила однозначними й прозорими чи багатозначними й заплутаними,

встановлює чи прибирає бар'єри,

обмежує чи заохочує монополізм.

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Міняти систему складно, але можливо.

Врешті, сьогодні найбільш прозорі й чесні країни колись (порівняно нещодавно за історичними мірками) були корумпованими й олігархічними.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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