Про барабани для укриттів
Ці барабани й овочерізки -- це не лише шахрайство, а й нестворені робочі місця
Переважна більшість коментаторів писала про овочерізки та барабани з точки зору корупції (хоча я бачив і дописи з точки зору кулінарної та музичної культури).
А я хотів би подивитися на це з точки зору бізнес-клімату.
Чи всі розуміють, що ці гроші, якби вони не були вилучені з економіки заради публічного блага (а спрямовані потім на приватне благо), то були б проінвестовані у розвиток?
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Ці барабани й овочерізки -- це не лише шахрайство, а й нестворені робочі місця. Чи всі це розуміють?
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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