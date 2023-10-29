Корупційна критика української влади звучить зі всіх щілин. Ці питання записуються в важливих документах Заходу, ці питання лунають на постійних зустрічах іноземців з владою, ці питання порушують громадські активісти та журналісти розслідувачі. Що робить влада? Правильно — піар на антикорупційній боротьбі.

Щодня правоохоронні відомства радують нас, якимись затримання лікарів з ВЛК, військкомів, дрібних чиновників тощо. Кожна новина отримує пафосний максимальний розголос. Здавалося б, влада молодець, і ось нарешті за корупцію взялись по-справжньому.

Здогадуюсь хто “геніальний автор” цієї тупої ідеї, але ефект від цього піару прямо протилежний. Всі ці розголоси, що когось на чомусь взяли, тільки підтверджують “страшну” корупцію в країні як для зовнішнього світу, так і всередині.

У світовій практиці боротьбу з корупцією не на вищих ешелонах влади — намагаються замовчувати. Оскільки цінності від новини про взятого лікаря на Житомирщині за хабар на ВЛК — для національного інформаційного простору не має жодної. Однак, десять схожих повідомлень за кілька днів створюють враження тотальної повсюдної корупції. Так-от, ці нескінченні дрібні повідомлення не просто не покращують ситуацію, а погіршують створюючи враження тотальної корупції. Натомість боротьбу з топкорупціонерами треба активно піарити. Тільки щось тут особливо немає чим похвалитись.

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В інформаційному вимірі досягати відчуття зменшення корупції потрібно іншим інструментами:

1. Потрібно прибрати з національних новин дрібну побутову корупцію, яка існує в однакових масштабах в кожній країні.

2. Посилити боротьбу та інформування про топкорупціонерів. Але не тільки, як їх беруть, а в тому числі регулярно інформуючи про хід справи. Бо я особисто досі не розумію, що відбувається з тим же Насіровим.

3. Піарити практичні досягнення. Всі знають про яйця по 17 від Міноборони, але те, що багато тендерів досягли зниження ціни — мало хто обговорює. Тому щомісячний дайджест і публічна презентація в цьому найбільш корумпованому питанні — гарний спосіб скомунікувати досягнення в боротьбі з корупцією.

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4. Погодити спільну комунікацію із закордонними партнерами, бізнесом та громадським сектором, що у випадку правильних дій влади, прийняття відповідних законів і змін — вони роблять позитивні заяви. Бо "мочити" всі гаразді, а хороші ініціативи в нас в самотності.

Погодьтесь, що, наприклад, раз на 3 місяці заяви бізнес-асоціацій, що торги на тендерах стають конкурентнішими, створюють враження зменшення корупції. І значно більшою мірою, чим щоденні затримані військкоми чи лікарі.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист