Здатність виконувати свої міжнародні зобовʼязання дуже важлива. Ці зобов’язання сторінка за сторінкою, слово за словом виписують саме в процесі переговорів, а не безальтернативного нав’язування.

Дійсно, важливість фахових перемовників важко переоцінити, як про це і пише шановний Валерій Пекар.

Але, крім фаховості, перемовникам вкрай потрібне стратегічне бачення, сформоване країною та урядом. Має бути чітке розуміння ціни питання переговорів, його впливу на різні сфери життя, бізнесу та суспільства.

Це саме стосується і пошуку компромісів, які завжди можна досягнути, якщо ти креативно пропонуєш альтернативні варіанти рішення та пояснюєш можливі негативні наслідки. Є розуміння стратегії – можна креативити. А переговори без такого бачення – легковажність та популізм.

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Легковажність і популізм працюють на короткій дистанції, а в середньостроковому та довготерміновому вимірах мають багато негативних наслідків.

Для того, щоб дійти до цієї стратегії, для нас критично важливо зараз визначити ключові проєкти, які мають сприяти економічному розвитку вже сьогодні, а не через 5-10 років.

Саме цих проєктів від нас чекають і в США, і в ЄС, і саме про ці проєкти приїжджала говорити до України спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Якою була стратегія переговорів з нею в українського уряду, ми побачимо вже дуже скоро. Коли ми оприлюднимо успішні проєкти розвитку.

Якщо оприлюднимо. Якщо вони є.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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