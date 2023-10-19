Україна має чимало лих, але ось вам ще одне, про яке ви, можливо, не задумувалися.

У нас дуже слабкі перемовники.

Ось вам два останні приклади.

1. Обіцянка довічного ПЕП, яка зриває реформу державної служби, позбавляє надії на появу адекватних людей в уряді та консервує політичну систему, -- це обіцянка наших урядових перемовників.

2. Обіцянка повернути необмежені перевірки бізнесу, яка збільшує поле для корупції, зменшує й так низьку економічну свободу й погіршує інвестиційний клімат, -- це обіцянка наших урядових перемовників.

Ну а шо. Раніше сотні разів обіцяли й не виконували. Кажете, зараз доведеться виконувати? Ну добре, виконаємо. Адже бізнес не шкода, він підлягає общипуванню. І ПЕПів не шкода, ми самі вже ПЕПи, хай й інші покарячаться, як ми. Інтереси країни? Ні, не чули.

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Нема якісних перемовників, бо компетентні люди не йдуть на державну службу. Тепер компетентні люди точно не підуть на державну службу, бо нема якісних перемовників. Замкнене коло. Чому бідні — бо дурні. Чому дурні — бо бідні.

Зрозуміло, що парламент буде намагатися виправити ситуацію, поліпшити закони, але ж ці поліпшення треба погоджувати з міжнародними партнерами. Знов перемовники.

Я з жахом думаю, як наші перемовники здадуть український бізнес на переговорах щодо умов євроінтеграції. Сьогодні це погане передчуття обговорюється в численних ділових спільнотах та звучить ключовою тезою на форсайтах.

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Кажуть, що Польща свого часу підготувала для переговорів про умови євроінтеграції 3000 перемовників, які рубалися з брюссельськими бюрократами місяцями по кожному пункту на кожному майданчику. Довелося здати чимало позицій, але чимало виграли. Наслідок: Польща зберегла динамізм економіки й стала єдиною європейською країною, яка не впала під час кризи 2008-2009.

Масове підприємництво створює середній клас, який є основою демократії. Це багатьох дратує, хочеться залишити лише олігархів, люмпенів і міжнародні корпорації. Тоді дуже легко встановити режим Orban.ua. Якщо ви читали про інерційний сценарій, це воно. Ми стали на два кроки ближче.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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