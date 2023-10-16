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OPINION

Як завдяки Prozorro знаходити корупційні ризики в публічних закупівлях

Роман Куліш
16 жовтня, 2023 понедiлок
16:30
Погляд Роман Куліш

Дискутуючи про доцільність здійснення окремих публічних закупівель, можна цілком не помітити тендерів з відвертою корупційною складовою. На жаль, система Prozorro не вміє самостійно оцінювати ані доцільності закупівлі, ані можливу її корупційність

Натомість Prozorro робить усі ці порушення видимими для дослідження та оцінки іншими – правоохоронними, контрольними органами та громадськістю.

Тому команда Prozorro підготувала невеличку інструкцію, в якій ми розповідаємо про найпопулярніші зловживання у сфері публічних закупівель та як їх розпізнати.

Де шукати інформацію про публічні закупівлі

На порталі prozorro.gov.ua ви знайдете інформацію про кожен оголошений в системі тендер. Для цього скористайтеся пошуковиком на головній сторінці порталу.

Прозорро

Фото: Скріншот з Прозорро


Натомість у модулі аналітики публічних закупівель bi.prozorro.org ви зможете  побачити агреговані дані про закупівлі конкретного замовника, у конкретному місті, за визначений період тощо. 

Прозорро

Фото: Скріншот Прозорро

Про те, як користуватися модулем аналітики, можна прочитати за посиланням.

А далі розповімо про найбільш поширені порушення.

Дискримінаційні вимоги до учасників торгів

В тендерній документації замовники можуть вказувати вимоги до предмета закупівлі, аби отримати максимально якісний товар за вигідну ціну. Однак цим можна скористатися і для обмеження конкуренції. Знову ж таки на користь заздалегідь обраного до співпраці постачальника.

Коли замовнику потрібно, щоб тендер виграв конкретний постачальник – він вказує в тендерній документації вимоги, яким відповідатиме пропозиція лише того самого конкретного постачальника. Залежно від типу предмета закупівлі – товар, послуга або роботи – вимоги різнитимуться.

Якщо говоримо про роботи – замовник може прописати на користь певного замовника конкретні вимоги до досвіду у виконанні певних робіт за певний період часу, кількості штату тощо. 

Якщо мовиться про товари – вказавши необхідні характеристики, яким відповідає продукція лише одного виробника, замовник закриває таким чином можливість взяти участь в тендері для постачальників іншого бренду. 

Підприємства, що не відповідають вимогам замовника, просто не матимуть шансу на перемогу в тендері — адже перемогти може лише той учасник, пропозиція якого відповідає умовам тендерної документації.
Проте бізнес може оскаржувати такі дискримінаційні вимоги в Антимонопольному комітеті України. 
Нижче приклад однієї з дискримінаційних вимог до учасників. Більше у статті про практику Антимонопольного комітету щодо дискримінаційних вимог.

Прозорро

Фото: Скріншот Прозорро

Завищення очікуваної вартості

Хоча Міністерство економіки прийняло ще у 2022 наказ "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", та вона має рекомендаційний характер. 

Варто розуміти, що висока очікувана вартість не дорівнює завищеній ціні закупівлі, адже в результаті конкуренції між учасниками тендеру вона може суттєво знизитися. 

Але якщо у тендері із високою очікуваною вартістю закладені ще і згадані дискримінаційні вимоги, то конкуренція там навряд буде. Що більша очікувана вартість – більше коштів може отримати бажаний постачальник. Коли на тендері тільки один учасник – аукціону на пониження ціни не відбудеться.

Надмірні ускладнення

Аби відлякати непотрібних постачальників замовники часом прописують нереалістичні вимоги до строків або просять надавати відверто непотрібні документи. "Свій" постачальник має перевагу – він завчасно знає про тендер і його умови.

Маніпулюють як зі строками оплати, так і виконання робіт або постачання товарів і послуг. У випадку зі строком оплати замовник може вказати, що оплатить роботу постачальника у термін до, наприклад, 180 днів після виконання договору. "Своєму" постачальнику, звісно, можуть пообіцяти заплатити одразу по завершенню роботи. Так само проти конкуренції працюють вимоги дуже швидко виконати (скажімо, протягом 14 днів) складні роботи чи поставити велику партію товарів, адже постачальник, який не знав про цей тендер до появи оголошення в Prozorro, може не встигнути підготувати для цього команду, необхідну кількість товару тощо. 

Наостанок замовник може вимагати зайві сертифікати. Скажімо, підтвердження стандарту ISO 37001 (антикорупційного) у тендері на… постачання вугілля. Зрештою, потенційний учасник торгів втрачає час та кошти у гонитві за цими сертифікатами. Водночас такі вимоги знову ж таки можна оскаржити в Антимонопольному комітеті України.

Уникнення проведення торгів у Prozorro

Запорука гарантовано успішного здійснення корупційної закупівлі – дати підряд “обраному” постачальнику без проведення конкурентного тендера. Тому деякі замовники вдаються до укладання договорів без використання Prozorro з нечесних міркувань.

Наприклад, починаючи від 100 тис. грн, замовники повинні використовувати у закупівлях товарів та більшості послуг систему Prozorro. Але якщо зменшити очікувану вартість, скажімо, до 99 тис. грн – замовник зможе укласти договір про закупівлю без використання Prozorro з бажаним постачальником. Сума ніби дуже близька до порогової, але не вимагає проведення відкритих торгів — і не зовсім зрозуміло, яку б ціну міг запропонувати інший постачальник. 

Прозорро

Фото: Скріншот Прозорро

Водночас замовник може укласти договір без використання Prozorro і на суму від 100 тис., обґрунтувавши його за однією з підстав Особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану. Замовник зобов’язаний завантажити обґрунтування на Prozorro у розділ "Тендерна документація". Тож кожен зможе перевірити, наскільки це обґрунтування переконливе. 

Нарешті замовник може "розбити" тендер на кілька процедур – і всі не конкурентні. Тут варто зауважити, що ухилення від проведення відкритих торгів (наприклад, коли замовник проводить кілька закупівель одного й того ж товару до 100 тис. грн, але їхня сума перевищує поріг)  є порушенням закупівельного законодавства. 

У випадку цього та багатьох інших порушень кожен громадянин може написати звернення до Держаудитслужби — це орган, який серед іншого відповідає за моніторинг публічних закупівель.

Як бачите, система Prozorro, хоч і містить багато антикорупційних запобіжників, не може на 100% подолати корупцію в держтендерах (як і бити порушників струмом). Водночас воно робить усі ці зловживання видимими — і цим уже можуть скористатися як контролюючі та правоохоронні органи, так і потенційні учасники торгів, журналісти-розслідувачі та звичайні громадяни. Як доводять останні місяці, замовники все частіше зважають на суспільний резонанс та скасовують скандальні закупівлі.
 

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