Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Королівство розбитих дзеркал
OPINION

Королівство розбитих дзеркал

Ігор Гулик
17 жовтня, 2023 вiвторок
18:01
Погляд Ігор Гулик

Данілов не просто так сказав про те, що ФСБ, мовляв, готує нову хвилю своїх агентів впливу

Учорашню віртуальну сварку між двома Олексіями — секретарем РНБО Даниловим та ексрадником очільника Офісу президента Арестовичем, — один з відомих блогерів назвав стосунками у "королівстві кривих дзеркал". Маю враження, що вислів не надто точний, бо йдеться про розбиті унаслідок перманентних конфліктів дзеркала у покоях української верхівки. Конфліктів, які вже стали "фірмовою" лейбою чинної влади.

І питання тут не в особистих амбіціях персонажів, не у кар'єрних апетитах довколабанкових кіл, зрештою, не у конфліктах позицій, поглядів чи бачень шляхів розвитку країни, якою випало керувати цій, м'яко кажучи, не готовій команді. Питання у безвідповідальності, невігластві, неприхованому меркантилізмі "кадрів", яких залучають до процесів, що потребують прямо протилежних рис, навичок і компетентностей.

Читайте також: Чому активізувався Арестович?

Я не зупинятимуся окремо на персонажах типу Арестовича, — про нього сказано вже чимало. А Данілов, маючи, звісно, підстави для того, аби нещадно критикувати цього пройдисвіта та шахрая, мав би, у першу чергу, відповісти на риторичне запитання: хто привів "актора-розвідника" на Банкову? Ну, не з'явився ж він, — такий "білий" та "пухнастий", - з вулиці, а вочевидь його рекомендували на посаду люди, наближені до Єрмака чи Зеленського?

Навіщо тоді оці всі спецперевірки, служби безпеки, відділи кадрів, які, мов діряве сито, не стримують потоку охочих потішитися і владою, і дармовими грошима з кишень платників податків? Зрештою, усі ці HR-служби, вони ж теж утримуються нашим коштом. Для того, аби шкодити?

Читайте також: Великий імітатор

Але якби то владоможці бодай прислухалися до порад чи зауважень тих, хто платить їм шалені гроші. Вони переймаються абсолютно іншими проблемами, — і особливо – власним виживанням у джунглях, витворених власноруч упродовж майже п'яти років свого правління.

Бо ж не опозиція, не громадянське суспільство, не, зрештою, "непотрібні медіа", формували імідж "найвидатнішого лідера" та його "кварталу". Влада робила це самотужки, — плодячи скандали всередині країни, "бикуючи" на міжнародній арені, принижуючи партнерів, забуваючи про межі пристойності й такту.

І вочевидь тепер, коли українській владі, і Зеленському зокрема, надзвичайно сутужно з майданчиками для піару (бо саме так він розглядає турне за кордон, зустрічі зі світовими лідерами та престижні форуми на підтримку України), влада знову починає пошуки винних. Данілов не просто так сказав про те, що ФСБ, мовляв, готує нову хвилю своїх агентів впливу. Ремарка про "актора-розвідника" тут – фіговий листочок для прикриття зрозумілої та далекосяжної мети. Тепер, слід розуміти, кожен голос незгодних, кожен коментар чи розслідування в опозиційних ЗМІ подаватимуться як симптом цієї ефесбешної спецоперації, а ті, хто відкрито критикуватимуть недолугість влади – "агентами Москви".

Розпач і скандали у владі посилюються тим, що Україна сьогодні (і не в останню чергу, зусиллями ОП та політтехнологів) перебуває на позиції низького виборчого старту. Можливо, у чергових елекціях зацікавлений Захід (йому, як гірка редька, стоять поперек горла витівки Зеленського, його корупційного оточення та геть непристойних "практик управління), але й сам "лідер" не проти використати залишки свого "рейтингу" для проведення наперед некоректних, не вельми демократичних "виборів", попри конституційну заборону. Хай там як, але активні зустрічі оф-рекорд з представниками сумнівних "медіа", точніше "зливних бачків", які не гребують заради аудиторії фейками, дифамаційними випадами проти опонентів, свідчать про те, якими будуть ці (поки що ілюзорні) вибори, і як бачить команда з Банкової комунікацію з суспільством. І це бачення не вселяє особливих надій…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
вибори
політика
РНБО
Володимир Зеленський
Олексій Арестович
Олексій Данілов
Читайте також:
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
17 жовтня, 2023 вiвторок
ССО підтвердили удар по аеродромах в Луганську та Бердянську. Знищено 9 гелікоптерів та склад боєприпасів
Україна прапор
14 жовтня, 2023 субота
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
16 жовтня, 2023 понедiлок
НАЗК прибрало три компанії зі списків спонсорів війни
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 39.52
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
17 жовтня
18:40
Ексклюзив
Софія Федина
Дуже бездумно писався цей законопроєкт: нардепка Федина про провал у Раді голосування щодо вилучення військового ПДФО у громад
18:34
танки Абрамс
США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams
18:22
Михайло Фрідман
Суд Лондона порекомендував олігарху з РФ Фрідману пересісти на громадський транспорт
18:20
Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
18:13
евакуація
З Авдіївки евакуювали ще 13 мешканців
18:01
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Шольц прибув до Ізраїлю
17:53
Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ
17:39
Путін та Кім Чен Ин
США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії
17:26
Денис Шмигаль
Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
17:22
алмаз
НАЗК ініціює санкції проти шести "алмазних" російських компаній
17:19
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
17:13
Петр Фіала
В Україні та Ізраїлі на карту поставлено майбутнє західної цивілізації, - прем’єр Чехії
17:11
студенти відтворили події Революції на граніті
На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
17:11
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
17:04
Путін і Кім Чен Ин
Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН
17:00
Шпигував за ЗСУ під Бахмутом: до 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ
17:00
Аналітика
гуманітарна допомога
Що відомо про масштаби корупції на гуманітарній допомозі, що надходить в Україну?
16:52
МЗС України
"Непохитно підтримуємо Ізраїль у його праві на захист": МЗС України оприлюднило заяву щодо ситуації на Близькому Сході
16:44
Канада
Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію
16:35
Оновлено
відео з ізраїльською заручницею
Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими
16:31
МВС РФ
У Єревані помер 37-річний заступник голови представництва МВС РФ у Вірменії
16:30
фільм "Між нами"
Вийшов офіційний трейлер українського фільму "Між нами"
16:27
Із сигналізацією та відеоспостереженням: Укрзалізниця замовила Крюківському заводу 44 нові вагони
16:18
Хезбола, Ліван
Інструктори ПВК Вагнера поїхали в Сирію тренувати бойовиків Хезболли, - ЦНС
16:04
Каховська ГЕС, підтоплення
В ООН оцінили збитки Україні від підриву греблі Каховської ГЕС у $14 млрд
16:01
OPINION
Олекса Шалайський
"Легко переконувати приручених зайців не їсти м’яса"
16:00
Єреван готовий підписати з Азербайджаном мирний договір до кінця року, - Пашинян
15:56
митрополит Луганський і Алчевський УПЦ (МП) Пантелеймон (Василь Поворознюк)
Дефіцит священників: росіяни на окупованій Луганщині відкриють центр для підготовки кліриків
15:50
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
"Подвійна гра": генерал Маломуж проаналізував позицію Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні й Ізраїлі
15:47
Софія Андрухович Фелікс Австрія
Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" видадуть у США
15:43
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Аномально великі втрати: ЗСУ під Авдіївкою знищили 118 одиниць техніки РФ, - Oryx
15:32
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
"Туди їхали всі швидкі міста": заступник голови райради про вибухи на аеродромі у Бердянську
15:28
На фото: Артоб'єкти з частин зброї та техніки
Артоб'єкти з частин зброї та техніки: у Києві відкриють благодійну виставку
15:27
Tesla
Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина
15:14
Шведці після втрати руки поставили інноваційний протез, який з’єднується з кістками, м’язами та нервами жінки
15:07
Військовим дозволили списувати втрачене у бою майно за спрощеною процедурою
14:46
КНДР
Південна Корея звинуватила КНДР у допомозі ХАМАСу в атаках на Ізраїль
14:43
Верховна Рада
Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
14:35
Європарламент
Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки
14:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV