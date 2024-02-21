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Чи потрібно обов'язково мити банани: експерти дали відповідь

21 лютого, 2024 середа
13:40
корисні поради Банани

Ми не звикли мити фрукти та овочі, з яких будемо знімати шкірку перед вживанням, адже вона має захищати продукти від забруднення. Однак чи все так просто?

Навіть якщо ви не збираєтеся чистити шкірку фруктів, важливо її вимити перед вживанням. Ми звикли завжди мити фрукти та овочі, які мають їстівну шкірку, наприклад яблука чи виноград. Однак, серед людей завжди точаться дискусії, чи варто мити банани або мандарини, адже в цих продуктах ми не з'їдаємо шкірку. Експерти мають однозначну відповідь на це питання.

Чи треба мити банани перед вживанням?

Шкірка фруктів може бути забрудненою пилом, брудом або залишками пестицидів, які використовуються під час вирощування. Також на поверхні можуть бути мікроорганізми або бактерії, які можуть потрапити на м'якуш під час транспортування або зберігання. Тому, щоб забезпечити безпеку та чистоту продукту, рекомендується мити всі фрукти перед вживанням, навіть якщо ви плануєте видалити шкірку перед споживанням.

"Продукти зі шкіркою слід мити чистою проточною водою, навіть якщо ви плануєте цю шкірку викинути. Це найкраща практика безпечного поводження з харчовими продуктами, що дає змогу звести до мінімуму передачу бруду або мікробів, які можуть перебувати на шкірці та на фруктах усередині", - пояснила Таміка Сімс, старша директорка з комунікацій у галузі харчових технологій Міжнародної ради з харчової інформації в матеріалі HuffPost.

Три причини, чому треба мити банани

Навіть якщо ви збираєтеся видаляти їхню шкірку перед споживанням, мити банани рекомендують з декількох важливих причин.

  • Різні забруднення. Шкірка бананів може бути забрудненою пилом, брудом, воском або хімічними речовинами, які використовуються під час вирощування та транспортування. Миття допомагає видалити ці забруднення та зменшити ризик потрапляння їх на м'яку фруктову середину.
  • Захист від бактерій. На поверхні бананів є мікроорганізми або бактерії, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Шкірка може бути заражена сальмонелою, кишковою паличкою або лістерією (Salmonella, E. coli, Listeria), які широко розповсюджені в природі та досить небезпечні для людини. Звісно, миття бананів – це не дезінфекція, але такий метод ефективно допомагає знизити ризик зараження. Ви не знаєте достеменно, який шлях пройшов фрукт, перш ніж потрапити на полицю в магазині, тому краще не ризикувати.
  • Збереження свіжості. Якщо шкірка бананів містить залишки бруду або мікроорганізмів, це може спричинити пересихання або швидше псування фруктів. Звичайне очищення може допомогти зберегти їхню свіжість довше.

Отже, миття бананів — це простий спосіб забезпечити безпеку та чистоту продукту перед споживанням.

Фото: Freepik

Чи достатньо проточної води для миття?

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention) радять зрізати пошкоджені ділянки фруктів та овочів, а потім вже мити їх чистою проточною водою. У CDC не радять використовувати мило або засоби для миття продуктів, однак для зручності можна використовувати овочеву щітку. Потім, продукти варто просушувати за допомогою паперових рушників або чистої тканини.

Якщо ж ви вирішили, що проточної води недостатньо, тоді можете скористатися природними дезінфектантами – оцтом, лимоном або содою. Однак, ефективність замочування овочів та фруктів у розчині з содою або оцтом не має наукового обґрунтування, тому є необов'язковим.

Крім того, використання цих речовин для миття може змінити смак продуктів, особливо якщо їх залишки не були змиті. Тому важливо ретельно промивати фрукти під проточною водою після будь-якої обробки, щоб усунути залишки розчину та запобігти зміні смакових якостей.

Фото: Pinterest


 
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