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Кошти від активів РФ на 28 млрд грн, про конфіскацію яких заявив Зеленський, не надійшли до скарбниці, - нардеп Юрчишин

30 серпня, 2022 вiвторок
18:57
Економіка Ярослав Юрчишин

Нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив, що до державної скарбниці не надійшло жодних коштів від російських активів на 28 млрд грн, про конфіскацію яких президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 5 серпня

Про це Юрчишин написав у Facebook.

"Від початку повномасштабного вторгнення я тримаю на контролі тему передачі російських активів і майна до нашої державної казни. І, наскільки я знаю, російське майно в Україні досі не конвертували в мільярди гривень для нашого бюджету. Але вирішив перевірити, чи це так. Направив депутатське звернення до Державної казначейської служби, аби з'ясувати, скільки насправді коштів було вилучено згідно з рішенням РНБО "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності рф та її резидентів". 
Відповідь мене не здивувала. У казначействі відзвітували про те, що таких надходжень не було. ... Про що ж тоді президентові доповіли урядовці?" - написав Юрчишин.

Нардеп також оприлюднив у Telegram офіційну відповідь Державної казначейської служби. Відомство повідомило, що для зарахування коштів від конфіскації російського майна було створено рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 21085000.

"Станом на 23.08.2022 надходження до державного бюджету за ККД 21085000 відсутні", - йдеться у документі.

Нардеп Юрчишин звернувся до Офісу президента з проханням прояснити ситуацію.

"Прошу Офіс президента України відреагувати. Скажіть, скільки насправді вилучено та про які 28 мільярдів ішла мова 5 серпня?" - написав Юрчишин.

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Новини
Володимир Зеленський
Ярослав Юрчишин
війна з Росією
державний бюджет
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