Земля, будівлі, корпоративні права, фінанси: Шмигаль анонсував конфіскацію понад 900 російських об'єктів

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Еспресо.TV.

"Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Перелік об'єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів", - сказав Шмигаль.

Об'єкти конфіскації розподілили на три категорії.

"Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія - це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із росії. Третя категорія - це активи російських банків. Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно", - розповів Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що конфіскація відбувається у правовий спосіб, а також спрогнозував у подальшому конфіскацію російських активів за кордоном.

"Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб. Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону та відновлення. Сьогоднішній крок є першим у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, ЄС планує у жовтні ухвалити законодавство, що дозволить конфіскацію російських активів.

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