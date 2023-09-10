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Косівщинське водосховище на Сумщині може зникнути через забруднення і скид неочищених стічних вод - голова Сумської ОВА

10 вересня, 2023 неділя
10:38
Суспільство Річка Кальчик

На Сумщині під загрозою зникнення через забруднення перебувають Косівщинське водосховище, яке ще називають Сумським морем, а також річки Псел і Сумка

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Голова адміністрації зібрав нараду із директором департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Сумської ОДА Іриною Кашпур та заступником начальника регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Оленою Вакарчук, які розповіли про стан водойм та причини їх забруднення.

Вода у водосховищі дуже забруднена органічними сполуками через потрапляння у водосховище органічних сполук із вигрібних ям житлових будинків, розташованих біля водойми. Також органічні сполуки потрапляють разом із водами річки Ільмень (Сухоносівка), до якої скидаються недостатньо очищені стоки селища Сад, яке не підключене до міської каналізації і очисні споруди якого неробочі.

"Проблема Косівщинського водосховища,  як, до речі, і річок Сумка та Псел виникла не сьогодні, але подальше її невирішення може мати катастрофічні наслідки", - стверджує Володимир Артюх.

Розроблений у 2021 році та переданий у Степанівську селищну раду на затвердження проєкт про відведення земельної ділянки для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей призупинено. Основною метою проєкту є недопущення нецільового використання земель водного фонду та Косівщинського водосховища.

"Ви – єдина громада, роботу якої заблоковано. Досі незатверджений бюджет. Громада не має можливості працювати, відновлюватися, розвиватися. Я розмовляю з Вами з квітня. Але вже вересень, а зрушень немає. Час на розмови завершився. Правоохоронні органи мають перевірити і надати свій правовий висновок цьому питанню. Адже блокувати роботу громади в умовах воєнного стану – це злочин", – наголосив очільник області.

За результатами наради очільник області наказав поновити розробку та запустити проєкт, Державній екологічній інспекції у Сумській області притягнути до відповідальності власників домів, які здійснюють скид неочищених стічних вод до Косівщинського водосховища. 

Сумській міській раді було рекомендовано створити упорядковане відведення зливових стоків з територій міста до русла річки через локальні очисні споруди.

"Присутні на нараді мають виконати доручення й рекомендації. Роботи багато, але її необхідно робити, щоб Косівщинське водосховище та річка Сумка, на якій воно знаходиться, не зникли через кілька років, а навпаки – Сумське море стало місцем відпочинку та дозвілля жителів Сумщини", – наголосив Володимир Артюх.

Фото: Сумська обласна військова адміністрація

 

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екологія
Сумщина
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