Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) у twitter.

"Пристикування підтверджено! Далі роботизована рука Canadarm2 від МКС приєднає космічний корабель Cygnus-19 до орбітальної лабораторії", - повідомили в управлінні.

Також за даними NASA, загальна вага вантажу на борту Cygnus-19 становить 3785 кг. До нього входить, зокрема, 1590 кг корисного вантажу для астронавтів, ще 1128 кг для наукових досліджень та 52 кг матеріалу для виходу у космос.