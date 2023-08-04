Космічний корабель Cygnus-19, запущений ракетою Antares, пристикувався до МКС
Космічний корабель NASA Cygnus-19 з вантажем успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції
Про це повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) у twitter.
"Пристикування підтверджено! Далі роботизована рука Canadarm2 від МКС приєднає космічний корабель Cygnus-19 до орбітальної лабораторії", - повідомили в управлінні.
Також за даними NASA, загальна вага вантажу на борту Cygnus-19 становить 3785 кг. До нього входить, зокрема, 1590 кг корисного вантажу для астронавтів, ще 1128 кг для наукових досліджень та 52 кг матеріалу для виходу у космос.
- 4 серпня повідомлялося, що космічний телескоп NASA James Webb зробив нову фотографію туманності Кільце у сузір'ї Ліри.
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