Космічний телескоп James Webb показав туманність у сузір'ї Ліри, схожу на бублик
Космічний телескоп NASA/ESA/CSA James Webb зробив нову фотографію туманності Кільце у сузір'ї Ліри
Про це повідомляє видання Space.
Ця туманність, відома як NGC 6720 та Мессьє 57, розташована приблизно за 2 200 світлових років від Землі і є популярною ціллю для любителів космосу - космічний об’єкт у формі бублика видно навіть за допомогою невеликих телескопів впродовж літа.
Туманність Кільце — це сяючі залишки давно померлої зірки, класу астрономічних об’єктів, які називаються "планетарними туманностями".
У серці об’єкта можна побачити білу пляму, яка є рештками того, що залишилося від ядра цього вимерлого зоряного тіла.
- 1 серпня повідомлялося, що світ може двічі спостерігати явище супермісяця у серпні 2023 року. У цей час супутник, що обертається еліптичною орбітою, буде перебувати трохи ближче до нашої планети, ніж зазвичай. Ще одне подібне явище станеться лише у 2032 році.
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