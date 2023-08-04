Про це повідомляє видання Space.

Ця туманність, відома як NGC 6720 та Мессьє 57, розташована приблизно за 2 200 світлових років від Землі і є популярною ціллю для любителів космосу - космічний об’єкт у формі бублика видно навіть за допомогою невеликих телескопів впродовж літа.

Туманність Кільце — це сяючі залишки давно померлої зірки, класу астрономічних об’єктів, які називаються "планетарними туманностями".

У серці об’єкта можна побачити білу пляму, яка є рештками того, що залишилося від ядра цього вимерлого зоряного тіла.