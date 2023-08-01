У серпні жителі Землі зможуть побачити унікальне явище подвійного супермісяця

Про це пише ScienceAlert.

Зазначається, що попри назву, "блакитний місяць" насправді не світить блакитним. Багато століть тому цей термін використовували для опису неможливої ​​події.

Однак після виверження вулкана в 1800-х роках небо справді змінило дивний колір, надавши Місяцю блакитний відтінок. У розмовній мові "блакитний місяць" став позначати рідкісну подію, яка трапляється час від часу.

Сьогодні, з точки зору технічної астрономії, "блакитний місяць" - це коли чотири повні місяці припадають на один сезон, на відміну від звичайних трьох. Водночас супермісяць - це явище, коли супутник, який обертається еліптичною орбітою, перебуває трохи ближче до нашої планети, ніж зазвичай.

Якщо обидва фактори виникають одночасно, це називається "суперблакитний місяць" або "блакитний супермісяць".

Місяць 1 серпня опиниться на відстані 357 530 км від Землі. Це буде перший супермісяць серпня і другий з чотирьох супермісяців цього року. Він виглядатиме приблизно на 7,1% більшим і майже на 15,6% яскравішим, ніж середній повний місяць.

Наступне таке явище випаде на 31 серпня - тоді супутник перебуватиме за 357 344 км від Землі. Він буде на 0,1% більшим і яскравішим за свого попередника.

За даними експертів Farmer's Almanac, які давно відстежують рух супутника Землі, саме цей блакитний місяць буде "найближчим, найбільшим і найяскравішим повним супермісяцем у 2023 році".

Попри те, що жоден із цих місяців не буде блакитним, вони можуть виглядати трохи помаранчевими. Це тому, що повні місяці в серпні мають тенденцію наближатися до Землі нижче горизонту. Подібно до заходу сонця, це означає, що хвилі з коротшою довжиною, як-от синій, розсіюються в атмосфері, а хвилі з довшою довжиною, як-от червоний і помаранчевий, просвічуються.

Востаннє блакитний супермісяць такого типу прикрашав наше небо п’ять років тому, у 2018 році, і тоді він був ще більш червоним, ніж зазвичай. Фактично це був "суперблакитний кривавий місяць", тому що він стався під час повного сонячного затемнення, коли тінь Землі повністю закрила наш сусідній супутник.

Саме це надало місяцю великий, яскравий і червонуватий вигляд, як можна побачити на відео нижче.





Наступна з цих трьох місячних подій відбудеться не раніше 31 січня 2037 року. До того часу нам доведеться обійтися двома помаранчевими суперблакитними місяцями - одним у серпні цього року, а іншим - у серпні 2032 року.