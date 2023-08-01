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Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу

1 серпня, 2023 вiвторок
07:09
Технології Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу

Телескоп Європейського космічного агентства "Евклід" надіслав на Землю свої перші зображення, які підтверджують, що інструменти космічної обсерваторії працюють ідеально

Про це повідомило видання Space.

Видання зазначає, що успіхи "Евкліда" справді захоплюють, адже мета цього апарату - скласти карту темного боку Всесвіту, аналізуючи мільярди галактик, які знаходяться на відстані близько 10 мільярдів світлових років. Додається також, що ця амбітна карта буде у форматі "3D", тому що вона включатиме елемент часу, щоб показати, як ці сфери розвивалися в тандемі з дозріваючим космосом.

"Видатні перші зображення, отримані за допомогою інструментів "Евкліда" у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах, відкривають нову еру в спостережливій космології і статистичній астрономії", - сказав у своїй заяві Яннік Мельє, астроном з Паризького астрофізичного інституту і керівник консорціуму "Евклід". "Вони знаменують собою початок пошуку самої природи темної енергії".

Euclid стартував 1 липня з мису Канаверал у Флориді. Зараз він перебуває на відстані близько мільйона миль (1,6 млн км) від Землі та 28 липня приєднався до космічного телескопа Джеймса Вебба в так званій другій точці Лагранжа. Протягом наступних кількох місяців вчені продовжуватимуть тестувати апарат, доки він не почне офіційно розробляти своє космічне дослідження. 

Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу

Фото: NASA

Зображення були зроблені за допомогою інструменту на "Евкліді" під назвою VIS ("Видимий інструмент"). VIS знімає всесвіт у видимій для людського ока частині електромагнітного спектра з довжинами хвиль від 550 до 900 нанометрів.

Серед особливостей портретів VIS - космічні промені, що стріляють прямо через поле, безліч блискучих зірок, які неможливо не помітити, і, найголовніше, кілька нечітких плям. Ці плями, як пояснює ЄКА, є галактиками, які "Евклід" досліджуватиме далі, розробляючи високо деталізовану карту нашого Всесвіту, темної енергії і всього, що з нею пов'язано.

"Наземні тести не дають зображень галактик або зоряних скупчень, але тут вони всі знаходяться в одному полі", - сказав Рейко Накадзіма, науковець інструменту VIS, у своїй заяві. "На це прекрасно дивитися, і це радість - робити це разом з людьми, з якими ми так довго працювали разом". 

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