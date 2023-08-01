Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу

Про це повідомило видання Space.

Видання зазначає, що успіхи "Евкліда" справді захоплюють, адже мета цього апарату - скласти карту темного боку Всесвіту, аналізуючи мільярди галактик, які знаходяться на відстані близько 10 мільярдів світлових років. Додається також, що ця амбітна карта буде у форматі "3D", тому що вона включатиме елемент часу, щоб показати, як ці сфери розвивалися в тандемі з дозріваючим космосом.

"Видатні перші зображення, отримані за допомогою інструментів "Евкліда" у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах, відкривають нову еру в спостережливій космології і статистичній астрономії", - сказав у своїй заяві Яннік Мельє, астроном з Паризького астрофізичного інституту і керівник консорціуму "Евклід". "Вони знаменують собою початок пошуку самої природи темної енергії".

Euclid стартував 1 липня з мису Канаверал у Флориді. Зараз він перебуває на відстані близько мільйона миль (1,6 млн км) від Землі та 28 липня приєднався до космічного телескопа Джеймса Вебба в так званій другій точці Лагранжа. Протягом наступних кількох місяців вчені продовжуватимуть тестувати апарат, доки він не почне офіційно розробляти своє космічне дослідження.

Фото: NASA

Зображення були зроблені за допомогою інструменту на "Евкліді" під назвою VIS ("Видимий інструмент"). VIS знімає всесвіт у видимій для людського ока частині електромагнітного спектра з довжинами хвиль від 550 до 900 нанометрів.

Серед особливостей портретів VIS - космічні промені, що стріляють прямо через поле, безліч блискучих зірок, які неможливо не помітити, і, найголовніше, кілька нечітких плям. Ці плями, як пояснює ЄКА, є галактиками, які "Евклід" досліджуватиме далі, розробляючи високо деталізовану карту нашого Всесвіту, темної енергії і всього, що з нею пов'язано.

"Наземні тести не дають зображень галактик або зоряних скупчень, але тут вони всі знаходяться в одному полі", - сказав Рейко Накадзіма, науковець інструменту VIS, у своїй заяві. "На це прекрасно дивитися, і це радість - робити це разом з людьми, з якими ми так довго працювали разом".