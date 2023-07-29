SpaceX запустила найбільший у світі супутник
У суботу, 29 липня, о 06:04 за київським часом компанія SpaceX відправила у космос найбільший супутник Jupiter 3, який важить понад дев’ять тонн
Про це пише Bloomberg.
"Найпотужніша операційна ракета SpaceX успішно вивела найбільший у світі комерційний супутник зв’язку на орбіту високо над Землею", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ракета стартувала з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в суботу о 06:04 за київським часом. Супутник був розгорнутий на орбіті приблизно через три з половиною години після старту.
Відомо, що супутник Jupiter 3 важить понад дев’ять метричних тонн, а розміром він приблизно з автобус. Також повідомляється, що він забезпечить бездротове підключення до Інтернету в Північній і Південній Америці
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