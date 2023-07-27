Космічний апарат NASA відкоригував курс, аби наблизитися до Землі для передачі зразка астероїда
Корабель OSIRIS-REx Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору відкоригував маршрут, щоб у майбутньому передати зразка астероїда на Землю
Про це інформує NASA.
"26 липня космічний корабель NASA OSIRIS-REx запускав свої двигуни близько 63 секунд, щоб трохи висунутися на курс ближче до Землі", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що OSIRIS-REx змінив свою швидкість, яка включає і напрямок, на 2 кілометри на годину.
"Це крихітний, але критичний зсув, без коригування курсу, подібного до цього, космічний апарат не наблизився б досить близько до Землі 24 вересня, щоб висадити свій зразок астероїда Бенну", - пояснюють науковці.
Нині космічний апарат перебуває на відстані 38,6 млн кілометрів від Землі, рухаючись зі швидкістю близько 35 тис. кілометрів на годину.
Протягом наступних кількох днів інженери використовуватимуть дані, зібрані до і після запуску двигуна, щоб переконатися, що маневр виконаний, як планувалося, і космічний корабель на правильному шляху.
Зміна траєкторії є остаточним коригуванням, необхідним для налаштування OSIRIS-REx, аби повернутися на Землю 24 вересня. Ще два маневри, 10 і 17 вересня, будуть націлені на точку атмосфери Землі, куди повинна увійти капсула космічного корабля, щоб приземлитися на ціль.
- 20 червня NASA створило відеовізуалізацію, на якій видно, скільки вуглецю викидається в атмосферу Землі, де показники є найбільш критичними і як вони змінюються протягом року.
- Також Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) будує новий апарат, який шукатиме сліди льоду на полюсах Місяця для створення з нього палива і повітря для астронавтів.
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