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Планету вкрито шаром хмар: NASA створило візуалізацію викидів вуглецю в атмосферу Землі

20 червня, 2023 вiвторок
20:34
Наука

NASA створило відеовізуалізацію, на якій видно, скільки вуглецю викидається в атмосферу Землі, де показники є найбільш критичними і як вони змінюються протягом року

Про це пише ScienceAlert.

NASA створило три відео, які охоплюють різні регіони світу і на яких можна побачити динаміку викидів вуглекислого газу у 2021 році. Помаранчевим кольором показано викиди від викопного палива, червоним - від спалювання біомас, зелений презентує наземні екосистеми й синій - океан.

Сині крапки показують, де вуглець поглинається океанськими водами, а зелені – сушею. У атмосфері Землі домінує саме помаранчевий колір, тобто викиди від викопного палива, які поширюються площею планети протягом місяців.

На відео з Південною та Північною Америкою можна побачити, як активно ліси Амазонки поглинають вуглець.

У ролику, який показує Європу, Близький Схід і Африку, можна побачити вищі концентрації викидів викопного палива у європейських країнах і Саудівській Аравії. Існує також менш помітна хмара червоних викидів сільськогосподарських виробництв, що надходять із Центральної Африки.

На відео Азії та Австралії найбільша кількість забруднення припадає на Пекін у Китаї, особливо у порівнянні з Австралією, де викиди майже відсутні.

Світ
екологія
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