Про це пише Ars Technica.

Зазначається, що чотириколісний всюдихід під назвою VIPER відрізняється від своїх попередників, за допомогою яких NASA досліджує Марс, тим, що він створений для потрапляння в темні кратери, куди сонячне світло не проникало мільярди років. Їх могли б використовувати майбутні астронавти для виготовлення власного ракетного палива та повітря для дихання.

Новий апарат презентували у вівторок, 18 липня, на науковому форумі NASA.

"Велика група людей працювала над цією ідеєю понад 10 років. Оскільки він потрапляє в темні місця, це перший марсохід із фарами", - науковий співробітник місії NASA.сказав Ентоні Колапрет.

За його словами, світлодіодні фари відливатимуть блакитний відтінок на вугільний ландшафт Місяця. На транспортному засобі також буде встановлено набір камер та щоглу заввишки 2,5 метра.

Зазначається, що водяний лід має великі перспективи для освоєння космосу. Вчені кажуть, що водень і кисень можна використовувати для вироблення електроенергії, ракетного палива або перетворювати на повітря для постачання герметичних середовищ проживання на Місяці.

Інструмент NASA на індійському орбітальному кораблі Chandrayaan 1 вперше виявив контрольну хімічну сигнатуру води на полюсах Місяця 2009 року. Відтоді вчені шукають способи добувати цей ресурс у великих кількостях.