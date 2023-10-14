Космічний корабель NASA запустив місію Psyche до астероїда з рідкісних металів
Космічний корабель NASA з місією Psyche вилетів у п’ятницю, 13 жовтня, на шестирічну подорож до покритого рідкісним металом астероїда
Про це пише АР.
SpaceX запустила космічний корабель з Космічного центру Кеннеді NASA. Psyche, названа на честь астероїда, за яким вона переслідує, повинна досягти величезного об’єкта у формі картоплі у 2029 році.
"Через годину космічний корабель успішно відокремився від верхньої частини ракети та поплив, викликавши аплодисменти наземних диспетчерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість астероїдів, як правило, скелясті або крижані, і це перше дослідження металевого астероїда. Вчені вважають, що місія може знайти залишки раннього ядра планети, які можуть пролити світло на недоступні центри Землі та інших скелястих планет.
Psyche є найбільшим із дев’яти багатих на метал астероїдів, виявлених на цей час, повідомляє NASA. Він має розміри приблизно 232 км на 280 км у своїй найширшій частині.
- Нещодавно американські вчені пояснили, чому зразки з астероїда Бенну такі особливі - аналіз цього зразка ґрунту дасть нову інформацію про народження Сонячної системи, а також про те, як на Землі з'явилися перші ознаки життя.
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