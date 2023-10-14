Космічний корабель NASA запустив місію Psyche до астероїда з рідкісних металів

Про це пише АР.

SpaceX запустила космічний корабель з Космічного центру Кеннеді NASA. Psyche, названа на честь астероїда, за яким вона переслідує, повинна досягти величезного об’єкта у формі картоплі у 2029 році.

"Через годину космічний корабель успішно відокремився від верхньої частини ракети та поплив, викликавши аплодисменти наземних диспетчерів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість астероїдів, як правило, скелясті або крижані, і це перше дослідження металевого астероїда. Вчені вважають, що місія може знайти залишки раннього ядра планети, які можуть пролити світло на недоступні центри Землі та інших скелястих планет.

Psyche є найбільшим із дев’яти багатих на метал астероїдів, виявлених на цей час, повідомляє NASA. Він має розміри приблизно 232 км на 280 км у своїй найширшій частині.